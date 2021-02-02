С начала года в Татарстане в пожарах погибли 24 человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ(архив)

С начала года в Татарстане в пожарах погибли 24 человека, в их числе двое детей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

За сутки 1 февраля в Татарстане подразделения пожарной охраны ликвидировали 14 пожаров.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ(архив)

С 1 января по 1 февраля в Татарстане произошел 321 пожар, пострадали 14 человек, погибли 24 и спасены 60 человек.

Ранее в Татарстане на трассе М-7 сгорел катафалк.

Ольга Плешкова