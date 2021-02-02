В Татарстане на трассе М-7 сгорел катафалк

Фото: скриншот

1 февраля около 14.50 на трассе М-7 Челны — Казань в Елабужском районе Татарстана сгорел катафалк. Недалеко от села Хлыстово микроавтобус «Газель» начал дымиться во время движения. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».



Очевидцы пытались потушить пожар самостоятельно, но им не удалось. С огнем справились пожарные, прибывшие на место. Микроавтобус сгорел полностью. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность узлов и механизмов машины. Пострадавших нет.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в Казани сгорел микроавтобус на проспекте Ямашева.