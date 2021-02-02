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В Татарстане на трассе М-7 сгорел катафалк

08:29, 02.02.2021
В Татарстане на трассе М-7 сгорел катафалк
Фото: скриншот

1 февраля около 14.50 на трассе М-7 Челны — Казань в Елабужском районе Татарстана сгорел катафалк. Недалеко от села Хлыстово микроавтобус «Газель» начал дымиться во время движения. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Очевидцы пытались потушить пожар самостоятельно, но им не удалось. С огнем справились пожарные, прибывшие на место. Микроавтобус сгорел полностью. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправность узлов и механизмов машины. Пострадавших нет.

Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что в Казани сгорел микроавтобус на проспекте Ямашева.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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