В Казани оглашают обвинение экс-лидеру справороссов Татарстана Рушание Бильгильдеевой

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде началось рассмотрение уголовного дела бизнесмена Рушании Бильгильдеевой. Бывшую владелицу и директора агентства недвижимости «Пассаж» и экс-депутата Казгордумы обвиняют в 11 мошенничествах с ущербом 38,3 млн рублей. Вину она не признает, передает с заседания журналист «Реального времени».



На данный момент подсудимая находится под домашним арестом. В январе его срок продлили еще на полгода.

Фото: Максим Платонов

Потерпевшими по ее делу признаны 136 человек. На старт процесса ни один из них не пришел. Их интересы представляет адвокат Игорь Турушев.

Сегодня на заседании начали оглашать обвинительное заключение. Ввиду его объема процедура может растянуться на несколько заседаний.

Фото: Ирина Плотникова

В 2015-м Бильгильдееву выдвигали кандидатом на выборах президента Татарстана. За 2,5 года расследования этого уголовного дела она успела оставить пост руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» и сдать депутатский мандат по истечении срока полномочий.

Дело поступило в Вахитовский райсуд уже второй раз. В мае 2020-го председательствующий судья вернул материалы в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. После этого обвинение Бильгильдеевой переформатировали.