В «Тамбове» подтвердили переход Грицаенко и Костюкова в «Рубин»

Защитник Алексей Грицаенко и нападающий Михаил Костюков перешли в казанский «Рубин». Информацию подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Грицаенко и Костюков уходят в «Рубин». Это точно могу сказать. Осталось оформить последние детали», — сказал Худяков.

Павел Худяков. Фото: fc-tambov.ru

Ожидается, что игроки «Тамбова» присоединятся к тренировкам «Рубина» на первом зимнем сборе казанской команды.

В нынешнем сезоне Грицаенко сыграл в 10 матчах РПЛ, в которых отметился 1 забитым мячом. Костюков провел за «Тамбов» в текущем розыгрыше чемпионата России 16 встреч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что оба футболиста были в числе тех бойкотировавших некоторые матчи «Тамбова» в РПЛ из-за задержек по зарплате. В том числе игру против «Рубина», которая завершилась победой казанцев со счетом 1:0.