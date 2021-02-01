В составе «Тамбова» осталось только 9 футболистов

В составе «Тамбова» осталось девять футболистов, готовых продолжить выступления за команду в РПЛ. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Первушин.

«Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом», — сказал Первушин.

Сейчас «Тамбов» испытывает финансовые проблемы. В начале следующей недели в клубе окончательно примут решение о судьбе команды. Есть вероятность, что «Тамбов» закончит выступления в РПЛ досрочно, снявшись с весенней части сезона.

Напомним, ранее стало известно о переходе двух игроков «Тамбова» в казанский «Рубин».