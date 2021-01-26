В 2020 году РЖД инвестировали в развитие Казанского региона ГЖД больше 2,6 млрд рублей

В 2020 году холдинг РЖД инвестировал в развитие Казанского региона Горьковской железной дороги более 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Сообщается, что в Татарстане обновили больше 23 км железнодорожного пути.

«Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству третьего пути на участке Дербышки — Арск протяженностью 53 км, а также строительство пути для приема длинностоставных контейнерных поездов по станции Юдино. Реализация проектов позволяет увеличить пропускную и провозную способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Транссиб за 7 суток», — говорится на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году также был реализован проект «Адаптации вокзального комплекса Восстание для маломобильных групп населения». А по программе обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения поменяли оборудование электрической централизации станции Казань.



Ранее в Казани утвердили план первого этапа проекта кольцевой железной дороги.



Ольга Плешкова