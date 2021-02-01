Казань может принять чемпионат Европы по ММА в 2021 году

Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА) в 2021 году пройдет в России. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

В число возможных организаторов турнира входят три российских города — Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

«Чемпионат Европы по смешанным боевым единоборствам пройдет впервые в России под эгидой объединенной федерации IMMAF/WMMAA. Мы сделаем все, чтобы чемпионат и первенство континента прошли на самом высоком уровне и стали показательными для всех стран. В числе городов-претендентов на проведение турнира в 2021 году — Санкт-Петербург, Казань и Сочи», — заявил Габдуллин.

Радмир Габдуллин. Фото: instagram.com

В 2019 году Россия выиграла общекомандный турнир в рамках чемпионата Европы по смешанным единоборствам, который прошел в Риме.

Напомним, ранее стало известно о переходе российского бойца татарского происхождения Рината Фахретдинова в самый популярный боевой промоушен — в UFC.