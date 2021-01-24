Экс-игрок казанской «Стрелы» подписал контракт с UFC

Российский боец MMA Ринат Фахретдинов подписал контракт с самым известным промоушеном смешанных единоборств — UFC. Документ он получил из рук главы промоушена Дэйны Уайта.

«До сих пор не могу в это поверить, но мы в UFC! Громких слов говорить не буду, но сделаю все возможное, чтобы надолго запомниться в мире смешанных единоборств! Татарин из красной книги в UFC!» — цитирует сообщение Фахретдинова RT.

На счету российского бойца 18 побед, из них 10 нокаутом. В последнем бою он на 55-й секунде отправил в нокаут экс-бойца UFC Эрика Спайсли.

В августе 2020 года Фахретдинов перешел в казанский регбийный клуб «Стрела».