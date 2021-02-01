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Кэнаан из УНИКСа сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ

16:20, 01.02.2021
Кэнаан из УНИКСа сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 14 февраля в Москве. В игре встретятся «Звезды России» и «Звезды мира».

В мероприятии примет участие один баскетболист УНИКСа. Казанский клуб будет представлен защитником Айзеей Кэнааном, который сыграет за команду «Звезды мира».

Наибольшее представительство (четыре) на матче будет у ЦСКА. По два баскетболиста «армейцев» сыграют за каждую из команд.

Чуть позже лига добавит в составы еще двоих обладателей wild card.

Напомним, ранее стало известно, что Единая лига ВТБ сократит расходы на проведение Матча звезд из-за коронавируса.

СпортБаскетбол
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