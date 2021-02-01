Кэнаан из УНИКСа сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 14 февраля в Москве. В игре встретятся «Звезды России» и «Звезды мира».

В мероприятии примет участие один баскетболист УНИКСа. Казанский клуб будет представлен защитником Айзеей Кэнааном, который сыграет за команду «Звезды мира».

All Stars Game 2021 | Isaiah Canaan



UNICS | World Stars pic.twitter.com/6ZU5r1rCGE — VTB League (@VTBUL) February 1, 2021

Наибольшее представительство (четыре) на матче будет у ЦСКА. По два баскетболиста «армейцев» сыграют за каждую из команд.



Чуть позже лига добавит в составы еще двоих обладателей wild card.

Напомним, ранее стало известно, что Единая лига ВТБ сократит расходы на проведение Матча звезд из-за коронавируса.