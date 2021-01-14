Единая лига ВТБ сократит расходы на Матч всех звезд из-за пандемии коронавируса

Единая лига ВТБ вынуждена сократить расходы на проведение Матч всех звезд из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент баскетбольной организации Сергей Кущенко.

По его словам, ограничения по коронавирусу внесли значительные коррективы в планы лиги по проведению гала-матча с участием звезд Единой лиги ВТБ. Из-за этого организаторам предстоит поработать над оптимизацией расходов.

«Пока мы не говорим о цифрах и финансовые подсчеты будем делать после окончания, но в вынужденных условиях [пандемии коронавируса] мы пытаемся оптимизировать расходы, и если не заработать, то хотя бы не потерять. Думаю, дебет с кредитом свести удастся», — сказал Кущенко.

Сергей Кущенко. Фото: vk.com/vtbleague

Билеты на мероприятие уже поступили в продажу, но заполняемость арены будет ограничена. Ожидается, что трибуны заполнят лишь на 25 процентов от вместимости из-за коронавируса.

Матч звезд Единой лиги ВТБ запланирован на 14 февраля и пройдет в Москве на «ВТБ-Арене». В прошлом году сообщалось, что лига заработала на проведении гала-матча с участием звездных баскетболистов более 17 млн рублей.

Напомним, ранее казанский УНИКС успешно начал свое выступление в топ-16 баскетбольного Еврокубка, обыграв испанскую «Андорру».