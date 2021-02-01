Казань попала в список лучших городов для развития гостиничного бизнеса

Казань попала в список самых перспективных городов страны для развития гостиничного бизнеса. Таковы результаты исследования агентства недвижимости Cushman & Wakefield.

Опрос проводился во второй половине 2020 года. Респондентам предлагали оценить привлекательность открытия новых сетевых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1 до 10.

Фото: realnoevremya.ru

В рейтинге Казань оказалась на шестом месте с показателем 7,8 балла. Лидером стала Москва (10 баллов), Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (9,7 балла) и Сочи (8,6 балла).



Ранее Казань вошла в рейтинг самых гостеприимных городов России.

Ольга Плешкова