Казань вошла в рейтинг самых гостеприимных городов России

Казань стала третьей в рейтинге российских городов с самыми радушными хозяевами отелей и домов по результатам опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. За столицу Татарстана проголосовали 12,22% пользователей соцсетей.

Лидерами городов с самыми радушными хозяевами отелей и домов стали Пятигорск (19,46%) и Сочи (13,57%). Четвертое место заняла Анапа (12,22%), пятое — Санкт-Петербург (11,76%).

Фото: realnoevremya.ru

В десятку рейтинга вошли Ялта (11,31%), Феодосия (9,95%) и Калининград (4,07%). Девятое место по гостеприимности занимает Петрозаводск (3,62%). Замыкает топ-10 Екатеринбург — 1,81% голосов опрошенных.

В сентябре Казань стала лидером в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» Национальной гостиничной премии.

