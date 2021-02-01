В Набережных Челнах показатель смертности за 2020 год — один из самых низких в Татарстане

В Набережных Челнах показатель смертности по итогам 2020 года составил 10,9 случая на 1 тыс. населения. В Татарстане уровень смертности составил 13,9 случая на 1 тысячу населения, в РФ — 14,5. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова.

55% умерших — мужчины, 45% — женщины. Причины смерти: заболевания сердечно-сосудистой системы (51%), злокачественные новообразования (16%), болезни органов дыхания (10%). Максимальная смертность наблюдалась у мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, женщины живут значительно дольше, умирают в 80 лет и старше, передают «Челнинские известия».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Татарстане подтвердились четыре новых случая смерти от COVID-19. Число умерших от коронавируса в республике за весь период достигло 269.



Татьяна Леухина