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В Набережных Челнах показатель смертности за 2020 год — один из самых низких в Татарстане

13:16, 01.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах показатель смертности за 2020 год — один из самых низких в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах показатель смертности по итогам 2020 года составил 10,9 случая на 1 тыс. населения. В Татарстане уровень смертности составил 13,9 случая на 1 тысячу населения, в РФ — 14,5. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова.

55% умерших — мужчины, 45% — женщины. Причины смерти: заболевания сердечно-сосудистой системы (51%), злокачественные новообразования (16%), болезни органов дыхания (10%). Максимальная смертность наблюдалась у мужчин в возрасте от 65 до 75 лет, женщины живут значительно дольше, умирают в 80 лет и старше, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Татарстане подтвердились четыре новых случая смерти от COVID-19. Число умерших от коронавируса в республике за весь период достигло 269.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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