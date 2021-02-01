В Казани на 3,5 года посадили адвоката

Фото: "Реальное время"

Вахитовский райсуд Казани вынес обвинительный приговор адвокату Ленару Гайфутдинову. По данным «Реального времени», за покушение на мошенничество 2,5 млн рублей под видом «взятки для должностных лиц Верховного суда РТ» ему назначили наказание в 3 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.



В прениях прокурор просил посадить Гайфутдинова на 7 лет. Ранее обвиняемый уже был судим условно. Однако погасил судимость и сдал экзамен на адвоката в коллегии Марий Эл. На момент задержания по новому делу он защищал в Приволжском райсуде Казани начальника угрозыска ОП «Горки» по делу о подбросе оружия на квартиру покойника.

Сам Гайфутдинов настаивал, что умысла на преступление не было, однако в суде его близкие возместили семье потерпевшего ранее полученный 1 млн рублей.

Напомним, дело против адвоката возбуждал глава Следкома по РТ Валерий Липский. В конце апреля 2020 года профессиональный защитник был арестован, в августе отправлен под суд. По версии следствия, в 2015-м году Гайфутдинов, тогда директор юрцентра «Цезарь», обманом намеревался завладеть суммой в 2,5 млн рублей, пообещав помощь с решением вопроса о смягчении приговора экс-гендиректору «Высокогорских коммунальных сетей», якобы путем передачи взятки «для должностных лиц Верховного суда РТ».

Деньги, как установил суд, передавались через друга семьи, который до заседания апелляционной инстанции отдал ныне Гайфутдинову лишь 1 млн. Оставшиеся 1,5 млн рублей друг семьи вернул потерпевшей, как только узнал, что Верховный суд РТ утвердил жесткий приговор о посадке ВИП-коммунальщика.

Приговор пока не вступил в силу.