Полицию Челнов возглавил Михаил Чекмарев из Казани

Начальником полиции Челнов назначили Михаила Чекмарева из Казани — его назначили на сдвоенную должность заместителя начальника УМВД — начальника полиции. Об этом сообщают Chelny-biz.



Прежний руководитель Руслан Бадретдинов переходит на службу в Менделеевск — на пост начальника отдела МВД России по Менделеевскому району.

Чекмарев окончил Елабужскую школу милиции. Был на должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Советского района, прослужил в Казани более 20 лет. Работал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД Казани. У Чекмарева большой опыт борьбы с оргпреступностью и молодежными ОПГ.

Ранее СМИ сообщали, что в отставку может уйти глава УВД Набережных Челнов Надир Закиров.

