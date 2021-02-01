Полицию Челнов возглавил Михаил Чекмарев из Казани
Начальником полиции Челнов назначили Михаила Чекмарева из Казани — его назначили на сдвоенную должность заместителя начальника УМВД — начальника полиции. Об этом сообщают Chelny-biz.
Прежний руководитель Руслан Бадретдинов переходит на службу в Менделеевск — на пост начальника отдела МВД России по Менделеевскому району.
Чекмарев окончил Елабужскую школу милиции. Был на должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД Советского района, прослужил в Казани более 20 лет. Работал заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД Казани. У Чекмарева большой опыт борьбы с оргпреступностью и молодежными ОПГ.
Ранее СМИ сообщали, что в отставку может уйти глава УВД Набережных Челнов Надир Закиров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым