СМИ: глава УВД Набережных Челнов может уйти в отставку

Фото: 16.мвд.рф

СМИ сообщили, что глава УВД Набережных Челнов Надир Закиров в скором времени может уйти в отставку. Отставка может произойти по итогам коллегии МВД по РТ, которая проводится в конце января.

По данным Chelny-biz.ru, поводом для ухода является низкая раскрываемость преступлений. В первом полугодии 2020 года было раскрыто 1 560 преступлений из 3 911. Показатель раскрываемости составил 47,1%.

При этом сообщается, что в структуре ведомства возможны и другие перестановки.

Надир Закиров возглавил полицию Набережных Челнов в 2016 году. В конце 2020 года блогер Андрей Алистаров обвинил Закирова в том, что тот получил квартиру стоимостью 15 млн рублей от основателя фонда Gafarov and Partners LTD Эрика Гафарова, который находится в международном розыске.



Ольга Плешкова