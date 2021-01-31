Курс по изучению татарского языка с полиглотом Дмитрием Петровым появился в формате мобильного приложения
Курс по изучению татарского языка с ведущим канала «Культура», полиглотом Дмитрием Петровым появился в формате мобильного приложения. Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.
Мобильное приложение называется «Полиглот16». В нем есть 32 урока, направленных на изучение грамматики, слов.
В августе прошлого года проект «Татарский с Дмитрием Петровым» получил продолжение. Восьмичасовой курс был презентован в формате учебника.
«Реальное время» ранее публиковало интервью с Дмитрием Петровым.
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