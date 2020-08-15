«Татарский с Дмитрием Петровым» опубликован в виде учебника

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Проект «Татарский с Дмитрием Петровым» получил продолжение. Восьмичасовой видеокурс, в рамках которого известный переводчик, ведущий канала «Культура», полиглот, знающий до 40 языков, проводит обучение языку по своей уникальной методике, превратился в учебник. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Эдуард Хайруллин.

Заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» был инициатором видеопроекта, в котором и сам принял участие в качестве ученика. Известно, что в будущем появится и мобильное приложение по татарскому языку.

«Реальное время» в день родного языка публиковало интервью с Дмитрием Петровым.

