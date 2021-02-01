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Папа римский ввел новый праздник — день дедушек и бабушек

02:26, 01.02.2021
Папа римский ввел новый праздник — день дедушек и бабушек

Папа римский Франциск ввел новый праздник — день дедушек и бабушек. Праздник будут отмечать каждое четвертое воскресенье июля.

Дата праздника выбрана неслучайно. Это день, который находится близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.

«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их»,— цитирует папу римского «Коммерсант».

Ранее оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина встретилась с папой римским.

Ольга Плешкова
Общество
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