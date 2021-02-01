Папа римский ввел новый праздник — день дедушек и бабушек
Папа римский Франциск ввел новый праздник — день дедушек и бабушек. Праздник будут отмечать каждое четвертое воскресенье июля.
Дата праздника выбрана неслучайно. Это день, который находится близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.
«Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их»,— цитирует папу римского «Коммерсант».
Ранее оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина встретилась с папой римским.
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