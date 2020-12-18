Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина встретилась с папой Римским

Фото: кадр видео @aidagarifullina

Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина накануне встретилась в Ватикане с папой Римским Франциском. Об этом артистка сообщила в своем «Инстаграм».

«Это был особенный и невероятный день в Риме... рано утром у нас была встреча с Папой Римским и возможность пообщаться с ним, а уже вечером мы отсняли прекрасный Рождественский благотворительный концерт в Ватикане», — написала Гарифуллина.

Ранее оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем теракта в Вене.

Ольга Плешкова