Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина встретилась с папой Римским
Оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина накануне встретилась в Ватикане с папой Римским Франциском. Об этом артистка сообщила в своем «Инстаграм».
«Это был особенный и невероятный день в Риме... рано утром у нас была встреча с Папой Римским и возможность пообщаться с ним, а уже вечером мы отсняли прекрасный Рождественский благотворительный концерт в Ватикане», — написала Гарифуллина.
Ранее оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина стала очевидцем теракта в Вене.
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