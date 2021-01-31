Роскомнадзор начал блокировать фейки об акциях в соцсетях

Фейки о несанкционированных акциях в социальных сетях незамедлительно блокируются. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора в Telegram.

Администрации социальных сетей на основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора блокируют доступ к ложной информации с завышенными показателями о количестве участников, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций.

Фото: pixabay.com

Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Несанкционированная акция проходит сейчас и в Казани.

Вчера Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.



Татьяна Леухина