У Казанского кремля начались массовые задержания митингующих
Массовые задержания митингующих в Казани начались у кремля. Об этом с места событий передает корреспондент «Реального времени».
На глазах журналиста задержали не менее полутора десятков молодых людей. Среди задержанных как минимум три девушки.
Полный автозак с задержанными уезжает от кремля. Также их отправляют в автобусы.
Ранее «Реальное время» сообщало о том, что шествие митингующих дошло до Казанского кремля. Там оказались кордоны полиции, молодых людей из толпы начали бить резиновыми дубинками.
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