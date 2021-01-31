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У Казанского кремля начались массовые задержания митингующих

13:56, 31.01.2021 1
У Казанского кремля начались массовые задержания митингующих
Фото: realnoevremya.ru

Массовые задержания митингующих в Казани начались у кремля. Об этом с места событий передает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

На глазах журналиста задержали не менее полутора десятков молодых людей. Среди задержанных как минимум три девушки.

Фото: realnoevremya.ru

Полный автозак с задержанными уезжает от кремля. Также их отправляют в автобусы.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что шествие митингующих дошло до Казанского кремля. Там оказались кордоны полиции, молодых людей из толпы начали бить резиновыми дубинками.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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