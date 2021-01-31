Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК

Защитник «Рубина» Олег Данченко стал игроком греческого АЕК. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

26-летний футболист подписал с АЕК контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года. Финансовая сторона трансферной сделки между клубами не сообщается.

Олег Данченко перешел в @AEK_FC_OFFICIAL



Греческий АЕК выкупил 26-летнего украинского защитника Олега Данченко.



Желаем Олегу успехов в новом клубе!



https://t.co/IYgQkFTK0Q pic.twitter.com/zUoZIlMP0G — «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2021

Данченко перешел в «Рубин» летом 2019 года из донецкого «Шахтера» за 1 млн евро. За казанский клуб защитник успел провести 20 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Последние полгода Данченко провел в аренде в «Уфе».

Ранее гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил о готовности уфимцев обсудить с казанцами выкуп контракта Данченко. До этого из уфимского клуба в греческий АЕК перешел защитник Йонуц Неделчару.