Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК
Защитник «Рубина» Олег Данченко стал игроком греческого АЕК. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
26-летний футболист подписал с АЕК контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года. Финансовая сторона трансферной сделки между клубами не сообщается.
Олег Данченко перешел в @AEK_FC_OFFICIAL— «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2021
Греческий АЕК выкупил 26-летнего украинского защитника Олега Данченко.
Желаем Олегу успехов в новом клубе!
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Данченко перешел в «Рубин» летом 2019 года из донецкого «Шахтера» за 1 млн евро. За казанский клуб защитник успел провести 20 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Последние полгода Данченко провел в аренде в «Уфе».
Ранее гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил о готовности уфимцев обсудить с казанцами выкуп контракта Данченко. До этого из уфимского клуба в греческий АЕК перешел защитник Йонуц Неделчару.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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