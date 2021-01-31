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Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК

13:49, 31.01.2021
Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Олег Данченко стал игроком греческого АЕК. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

26-летний футболист подписал с АЕК контракт, рассчитанный до конца июня 2024 года. Финансовая сторона трансферной сделки между клубами не сообщается.

Данченко перешел в «Рубин» летом 2019 года из донецкого «Шахтера» за 1 млн евро. За казанский клуб защитник успел провести 20 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи. Последние полгода Данченко провел в аренде в «Уфе».

Ранее гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков заявил о готовности уфимцев обсудить с казанцами выкуп контракта Данченко. До этого из уфимского клуба в греческий АЕК перешел защитник Йонуц Неделчару.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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