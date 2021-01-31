«Хрустальная леди» из Казани развелась с мужем

Лилия Тимергалеева, которую называют «хрустальной» леди, развелась с мужем. Свидетельство о расторжении брака она опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте.



Причины развода супругов она объяснять не стала. По ее словам, это останется тайной даже для близких родственников.

«Да, мы разошлись: мирно и красиво, как и жили эти два года. Я безмерно благодарна Аллаху за то, что он дал мне мужа а после и сына о чем я и мечтать боялась. Супруг ко мне относился очень хорошо, носил на руках и всегда был рядом, что ценно в наше время. Мы остались в хороших отношениях», - рассказала Лилия Тимергалееа.

Лилия Тимергалеева, с рождения страдающая диагнозом «несовершенный остеогенез» (ломкость костей) вышла замуж жва года назад. Супруги мечтали о детях, и планировали усыновить ребенка из детского дома. Но случилось чудо, Лилия, мечтавшая стать матерью, узнала о своей беременности. Врачи уговаривали ее избавиться от ребенка, но она решила сохранить ему жизнь и успешно выносила. Мальчик родился в Москве и какое-то время находился под присмотром врачей. Однако позже выяснилось, что мальчик умер.



Ольга Плешкова