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В Казани сняли на видео ДТП двух легковушек и одного бронетранспортера

22:29, 30.01.2021
В Казани сняли на видео ДТП двух легковушек и одного бронетранспортера
Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня на Кремлевской дамбе произошло необычной ДТП. Два отечественных автомобиля столкнулись с бронетранспортером «Тигр». Видео с места происшествия оказалось в соцсети.

«Двигаясь в сторону молодежного центра не поделили дорогу два отечественных автомобиля «Лада Гранта», «Лада Калина» и бронетранспортер. Естественно, от удара пострадали только отечественные автомобили, бронетранспортер как стоял на своей полосе, так и стоит, даже не шелохнулся. Как говорят автолюбители, они его просто не заметили. Еще бы, такое редко встретишь на улицах нашего города», — комментирует кадры автор ролика.

Ранее в центре Курска два БТР столкнулись с четырьмя автомобилями

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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