В центре Курска два БТР столкнулись с четырьмя автомобилями
В Курске два бронетранспортера «взяли в коробочку» четыре легковых автомобиля. Авария произошла на одной из центральных улиц города.
Военная техника шла колонной для передислокации в одну из воинских частей Курска, передает ТАСС со ссылкой на источник.
В соцсетях распространились фотографии и видеозаписи с места происшествия.
В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.
В Курском военном гарнизоне заверили, что по факту ДТП проводится служебная проверка.
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