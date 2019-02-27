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Происшествия

В центре Курска два БТР столкнулись с четырьмя автомобилями

17:20, 27.02.2019
В центре Курска два БТР столкнулись с четырьмя автомобилями
Фото: vk.com/avtokadr_46

В Курске два бронетранспортера «взяли в коробочку» четыре легковых автомобиля. Авария произошла на одной из центральных улиц города.

Военная техника шла колонной для передислокации в одну из воинских частей Курска, передает ТАСС со ссылкой на источник.

В соцсетях распространились фотографии и видеозаписи с места происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили незначительные повреждения.

В Курском военном гарнизоне заверили, что по факту ДТП проводится служебная проверка.

Происшествия
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