Спасатели в Татарстане помогли двум женщинам, которые застряли на льду Волги
В Казани спасатели помогли двум женщинам, которые застряли на льду на Волге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение об инциденте в районе ост. Слесарная по ул. Боевая поступило в экстренные службы в 16:31. Женщины прошли по льду более 2,5 км. Они нашли промоину на льду, одна из девушек промочила ноги. Наступила темнота и женщины побоялись идти дальше.
Спасатели обнаружили их в километре от берега и доставили девушек на сушу. От медицинской женщины отказались.ПроисшествияОбщество Татарстан
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