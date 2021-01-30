Спасатели в Татарстане помогли двум женщинам, которые застряли на льду Волги

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани спасатели помогли двум женщинам, которые застряли на льду на Волге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение об инциденте в районе ост. Слесарная по ул. Боевая поступило в экстренные службы в 16:31. Женщины прошли по льду более 2,5 км. Они нашли промоину на льду, одна из девушек промочила ноги. Наступила темнота и женщины побоялись идти дальше.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Спасатели обнаружили их в километре от берега и доставили девушек на сушу. От медицинской женщины отказались.