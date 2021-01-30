В МЧС Татарстана не подтвердили сообщение о застрявших в снегу пожарных автомобилях

Фото: соцсети

В МЧС Татарстана не подтвердили сообщение в соцсетях о том, что два пожарных автомобиля застряли в снегу, пытаясь проехать к горящему дому. На запрос «Реального времени» в пресс-службе ведомства ответили, что дороги в поселке были расчищены.

«При маневре одна из автоцистерн съехала с дороги на обочину и застряла одним колесом. Сил и средств на месте было достаточно. Ликвидация пожара шла в штатном режиме», — прокомментировал «Реальному времени» руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин, добавив, что спасателям поздно сообщили о возгорании.



Ранее в соцсетях появилось сообщение, что сегодня утром в Займище в снегу застряли два пожарных автомобиля, которые спешили на тушение огня в жилом доме.

Ольга Плешкова