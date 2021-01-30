Соцсети: В Казани две пожарные машины застряли в снегу, пытаясь проехать к горящему дому

Фото: соцсети

В соцсетях появилось сообщение, что сегодня утром в Займище в снегу застряли два пожарных автомобиля, которые спешили на тушение огня в жилом доме.

По сообщению пользователя, пожар произошел около 7 утра. Очевидцы вызвали пожарных, однако из-за нечищеных дорог спасатели не смогли оперативно прибыть к месту.

Фото: соцсети



«Застряли 2 машины пожарные. Местные жители, соседи пришли на помощь и толкали машины. Дом ещё можно было спасти, если бы были нормально почищены дороги. Но в результате дом сгорел почти полностью», — сообщил пользователь.

В администрации Кировского и Московского районов прокомментировали, что почистили дорогу, предъявив фотографии. Более полную информацию обещали предоставить позже.

«Реальное время» направило запрос в МЧС Татарстана с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее казанцы уже жаловались на неубранные от снега улицы.



Ольга Плешкова