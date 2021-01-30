Соцсети: В Казани две пожарные машины застряли в снегу, пытаясь проехать к горящему дому
В соцсетях появилось сообщение, что сегодня утром в Займище в снегу застряли два пожарных автомобиля, которые спешили на тушение огня в жилом доме.
По сообщению пользователя, пожар произошел около 7 утра. Очевидцы вызвали пожарных, однако из-за нечищеных дорог спасатели не смогли оперативно прибыть к месту.
«Застряли 2 машины пожарные. Местные жители, соседи пришли на помощь и толкали машины. Дом ещё можно было спасти, если бы были нормально почищены дороги. Но в результате дом сгорел почти полностью», — сообщил пользователь.
В администрации Кировского и Московского районов прокомментировали, что почистили дорогу, предъявив фотографии. Более полную информацию обещали предоставить позже.
«Реальное время» направило запрос в МЧС Татарстана с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее казанцы уже жаловались на неубранные от снега улицы.
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