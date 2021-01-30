Покровская: «Минниханов думает обо всем, а в Москве только хоккей и футбол»

Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская сравнила Татарстан с Москвой по отношению властей к развитию спорта в регионе.

По ее мнению, в республике уделяют внимание всем видам спорта, а не только хоккею и футболу.

«Сколько сейчас бассейнов в Москве? Один, у Анастасии Давыдовой (олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, открывшей школу под своим именем, — прим. ред.). В прошлом году разрушили бассейн «Олимпийский», строившийся всей страной к Олимпиаде 1980 года, и пока нам только обещают что-то на смену.

А руководство столицы пока не настроено на то, чтобы построить бассейн, подобный тому, что был. Мы боремся за это, пишем письма. И я обязательно вверну эту шпильку нашему руководству: что, мол, почему-то Минниханов думает обо всем, а у нас в Москве только хоккей, футбол, хотя существуют и другие виды спорта», — приводит слова Покровской корреспондент «Реального времени».

Отметим, что на днях Покровская посетила Казань, где презентовала собственную авторскую книгу «Татьяна Покровская и ее команда». Подробнее о мероприятии читайте в материале «Реального времени».