Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования художественному руководителю Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римасу Туминасу в связи с уходом из жизни народного артиста СССР Василия Ланового. Лановой работал в этом театре с 1957 года.

В телеграмме президент республики выразил скорбь и боль невосполнимой утраты.

«Василий Семенович стал олицетворением целой эпохи в истории отечественного театра и кинематографа. В сердцах миллионов поклонников по всей стране живут созданные Василием Лановым образы бесстрашного Павки Корчагина и доблестного Ивана Вараввы, вдохновенного капитана Грея и незабываемого Вронского, обаятельного принца Калафа и волевого Юлия Цезаря. Василий Семенович стал блистательным образцом преданности высокому искусству, великой русской культуре, родному Вахтанговскому театру, Отчизне, которой служил не только выдающимся своим талантом, но и активной гражданской позицией, деятельным участием в жизни общества», — говорится в телеграмме.

Напомним, что Василий Лановой умер на 88 году жизни 28 января. Он был госпитализирован с коронавирусом.

Ольга Плешкова