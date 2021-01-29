В Казани вечером наблюдаются 8-балльные пробки

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В Казани вечером наблюдаются пробки в 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии зафиксированы на перекрестке проспекта Победы с ул. Дубравной и рядом с пересечением с ул. Рихарда Зорге, также между пересечением этой улицы с ул. Академика Завойского и ул. Чишмяле. Еще авария образовалась на ул. Закиева, ближе к ул. Академика Глушко. Две аварии — на ул. Тэцевской рядом с ул. Теплично-Комбинатской.

Сильно затруднено движение на Оренбурском тракте и ул. Академика Парина, ул. Хусаина Мавлютова, ул. Рихарда Зорге, ул. Гвардейской и ул. Даурской, ул. Родины, ул. Ломжинской, ул. Завойского, ул. Гали Динмухаметова, ул. Закиева и ул. Сахарова.

Пробки на Мамадышском тракте и ул. Аграрной, в том числе на поворотах. Затруднено движение на ул. Николая Ершова, ул. Вишневского, ул. Пушкина, ул. Тихомирнова, ул. Лево-Булачной и ул. Саид-Галеева.

Вчера вечером в Казани пробки на дорогах также достигали 8 баллов.