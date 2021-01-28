Новости авто

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани пробки на дорогах достигли 8 баллов

17:44, 28.01.2021
В Казани пробки на дорогах достигли 8 баллов
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На дорогах Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Тихомирнова. В центре города пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Московской, Карла Маркса.

Затруднено движение на Кировской дамбе, улице Декабристов, проспекте Победы и улице Академика Арбузова.

Пробки также образовались на улице Комиссара Габишева, Кул Гали и Центральной.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем