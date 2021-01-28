В Казани пробки на дорогах достигли 8 баллов
На дорогах Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Тихомирнова. В центре города пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Московской, Карла Маркса.
Затруднено движение на Кировской дамбе, улице Декабристов, проспекте Победы и улице Академика Арбузова.
Пробки также образовались на улице Комиссара Габишева, Кул Гали и Центральной.
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