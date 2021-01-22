Два пловца СК «Синтез» тренируются в расположении сборной России
Два представителя спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» находятся в расположении сборной России. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанской команды.
Пловцы Александр Красных и Егор Куимов проходят подготовку к олимпийскому сезону в составе сборной России на озере Круглое.
Тренировочный сбор национальной команды продлится до 30 января 2021 года.
Напомним, ранее к тренировкам сборной России присоединились четыре спортсмена «Синтеза».СпортВодные виды спорта
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