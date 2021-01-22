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Два пловца СК «Синтез» тренируются в расположении сборной России

16:18, 22.01.2021
Два пловца СК «Синтез» тренируются в расположении сборной России
Фото: russwimming.ru

Два представителя спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» находятся в расположении сборной России. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанской команды.

Пловцы Александр Красных и Егор Куимов проходят подготовку к олимпийскому сезону в составе сборной России на озере Круглое.

Фото: rt-online.ru

Тренировочный сбор национальной команды продлится до 30 января 2021 года.

Напомним, ранее к тренировкам сборной России присоединились четыре спортсмена «Синтеза».

СпортВодные виды спорта
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