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В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько туристов сделали тесты на коронавирус

14:15, 29.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, сколько туристов сделали тесты на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала о том, сколько туристов сделали тесты на коронавирус после прибытия в республику.

«С момента открытия авиасообщения — 87 948 человек. Несмотря на доступность тестов, есть граждане, которые возвращаются с отдыха и не вносят данные. В отношении таких возбуждены административные дела, уже штрафов [выписано] на 1 341 000 рублей, еще 262 дела в производстве», — сказала она.

Напомним, Патяшина заявила, что после выхода с праздничных каникул ситуация в Татарстане по случаям заражения коронавирусом остается стабильной, регистрируется небольшое количество заболеваний.

ОбществоМедицина Татарстан
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