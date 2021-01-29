Эрик Гафаров зовет в Стамбул медсестру из России ради уколов

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, который находится в международном розыске, заявил, что готов оплатить услуги медсестры из России билетами в Стамбул и десятидневным проживанием здесь. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

Он объяснил, что его мама улетает в Дубай, а ему необходимо каждый день ставить уколы и капельницы. При этом медуслуги в Турции в разы дороже, чем оплата целого отпуска. В обмен он предложил оплатить билеты и проживание.

Фото: instagram.com/ericgafarov

«С вас услуги медсестры. На меня ты будешь тратить полчаса в день, а дальше изучай самый большой и красивый город Европы. Устрой себе мини-отпуск и бери подругу, чтобы было веселее», — написал Гафаров.

Ранее предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам.



Ольга Плешкова