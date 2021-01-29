Казанская «Стрела» предложила Нурмагомедову перейти в регби

Регбийный клуб «Стрела» выступил с приглашением в команду чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее боец сообщил о желании попробовать себя в другом виде спорта.

«Так-так, мы слышали, что Хабиб Нурмагомедов собрался начать футбольную карьеру. Но зачем футбол, когда есть регби? Тем более что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно. Контракт в процессе, ждем в Казани — ирландцев у нас нет, так что с микроклиматом порядок», — говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Стрелы».

Так-так, мы слышали, что @TeamKhabib собрался начать футбольную карьеру Но зачем футбол, когда есть регби? Тем более, что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно Контракт в процессе, ждём в Казани — ирландцев у нас нет, так что с микроклиматом порядок pic.twitter.com/2OiwoIbt3h — РК «Стрела» (@strelarugby) January 28, 2021

В нынешнем сезоне в «Стреле» уже выступал представитель смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, недавно получивший контракт в UFC.

Накануне с приглашением в команду выступил футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».