Боец ММА Фахретдинов перешел в регби и будет выступать за казанскую «Стрелу»

Российский боец смешанных единоборств ММА Ринат Фахретдинов решил сменить вид спорта. Чемпион лиги GFC в среднем весе перешел в казанский регбийный клуб «Стрела».

Фахретдинов уже приступил к тренировкам с командой.

«Впечатления от перехода положительные, давно хотел попробовать себя в новом виде спорта. Рад, что нам удалось договориться. Регби — по-настоящему мужской вид спорта, очень интересный и динамичный.

Надеюсь, мои навыки борьбы пригодятся здесь и пойдут на пользу команде. Меня приняли в команде хорошо, с некоторыми я уже знаком», — прокомментировал свой переход спортсмен.

Фахретдинов — боец смешанных единоборств татарского происхождения. Свою профессиональную карьеру в боях начал в 2013 году. Всего он одержал 18 побед, из них 10 нокаутом, при двух поражениях решением судей.

Ранее Фахретдинов в добровольном порядке отказался от пояса чемпиона Gorilla Fighting Championship (GFC) по религиозным соображениям. Спортсмен не хотел выходить на бой против соперников-мусульман.