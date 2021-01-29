В Казани сняли на видео токсикоманов с ребенком

В соцсетях появилось видео как три, предположительно, токсикомана, разгуливают с маленьким ребенком по улицам. При этом, по словам очевидицы, маленькая девочка едва не попала под машину.

Женщина сняла на видео, как трое взрослых разгуливали в неадекватном состоянии с ребенком. Они что-то нюхают из-под курток, падают в сугробы и едва ли понимают, что происходит.

«Из-под курток достают, дышат чем-то. Вот у них пакеты какие-то. Вот он наливает в пакет. Ужас просто, бедный ребенок», — комментирует происходящее автор видео.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Татарстана пресекли работу девяти подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и перекрыли 59 региональных и два международных канала поставки наркотиков.



Ольга Плешкова