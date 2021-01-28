Почти 2,5 тыс. человек в Татарстане уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса

В Татарстане вакциной «Спутник V» вакцинированы 12 610 человек, из них вторую дозу получили 2 463 человека. Об этом сообщил оперштаб Татарстана.

Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Медиками использовано 93,8%.

Фото: Минздрав РТ

Ранее в Минздраве РТ рассказали, что около 0,2% вакцины в Татарстане утилизируется из-за того, что люди не приходят на прививку.

Ольга Плешкова