Ученые КФУ научатся создавать мясо в лабораторных условиях

В Казанском федеральном университете будут готовить специалистов, которые смогут разрабатывать и внедрять технологии производства культивируемого мяса. Размер гранта на разработку образовательной программы составляет 8 миллионов рублей.

Старт пилотной версии пилотной программы образования будет дан через полгода. Партнером вуза станет Центр нанотехнологий Татарстана инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

«Это не только обучение самой технологии получения искусственного мяса, так как технология все еще в разработке. Образовательная программа позволит дать все необходимые компетенции на самом передовом уровне, работать ученым и технологам в этой области», — рассказал профессор кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предполагается, что студенты будут работать с биореакторами, 3D-биопринтерами, заниматься культивированием клеток человека, животных, проводить генетические, молекулярные анализы.

Сейчас в КФУ подобрали условия культивирования клеток мышц лосося и лошади, подбираются условия для работы с 3D-биопринтером, а также ведутся работы по удешевлению процесса получения клеток, сообщает пресс-служба вуза.

Ранее ученые КФУ рассказали о тест-системах, которые можно использовать для выявления наличия геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки).



Татьяна Леухина