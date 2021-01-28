В Казани 6% работодателей увольняли сотрудников из-за их увлечения азартными компьютерными играми

В Казани 6% работодателей приходилось увольнять сотрудников из-за их увлечения азартными компьютерными играми или тотализаторами. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.



По данным исследования, 83% казанских работодателей не приходилось увольнять работников по этой причине. Еще 11% опрошенных затруднились ответить, были ли такие случаи в их компании.

Для сравнения, в целом по России 7% работодателей сталкивались с тем, что работника пришлось уволить из-за увлечения азартными компьютерными играми или тотализаторами. При этом 9% таких ситуаций произошло в компаниях с численностью работников до 100 человек.

Фото: pixabay.com

Наибольшее количество случаев увольнения по причине увлечения азартными играми приходится на организации, работающие в сфере ИТ, интернета и телекоммуникации (17%), банков и финансов (8%), продажи (6%) и производства (5%).

По 3% таких увольнений пришлось на компании, занимающиеся строительством, эксплуатацией и недвижимостью, а также логистикой и транспортом.

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Татьяна Демина