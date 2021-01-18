Стали известны лучшие вакансии января 2021 года в Казани

В начале 2021 года в Казани самую высокую зарплату предлагают аналитику «1С». Подходящий сотрудник может зарабатывать от 200 000 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

На втором месте по уровню зарплат — специалист по реализации электротехнического оборудования с окладом 100 000 руб. Чуть меньше предлагают администратору с окладом в размере 75 000 рублей.

Затем в списке идут разработчик iOS с возможностью заработка от 70 000 рублей. Столько же предлагают менеджеру по логистике с зарплатой от 70 000 рублей.



Ранее Казань вошла в список перспективных городов для карьеры, но не оказалась в пятерке лучших.



Ольга Плешкова