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Стали известны лучшие вакансии января 2021 года в Казани

04:23, 18.01.2021
Стали известны лучшие вакансии января 2021 года в Казани
Фото: /realnoevremya.ru

В начале 2021 года в Казани самую высокую зарплату предлагают аналитику «1С». Подходящий сотрудник может зарабатывать от 200 000 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

На втором месте по уровню зарплат — специалист по реализации электротехнического оборудования с окладом 100 000 руб. Чуть меньше предлагают администратору с окладом в размере 75 000 рублей.

Затем в списке идут разработчик iOS с возможностью заработка от 70 000 рублей. Столько же предлагают менеджеру по логистике с зарплатой от 70 000 рублей.

Ранее Казань вошла в список перспективных городов для карьеры, но не оказалась в пятерке лучших.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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