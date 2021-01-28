Минниханов: «Не все наши коллеги осознают те задачи, которые по цифровизации стоят перед нами»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня на итоговой коллегии Минцифры РТ президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал вопрос экспорта наработок. Не умеем продавать — к такому выводу пришел он.

Минниханов отметил, что посмотрели систему видеообщения и она лучше намного, чем иностранные. По его словам, много программных решений будут востребованы в других странах. Наш продукт будет значительно дешевле, заметил президент РТ.

Он напомнил, что в период самоизоляции, когда был коллапс, Минцифры организовало цифровые технологии по посещению объектов, дач. В то время это было очень важное решение, таких мелочей иногда не видим, но они очень важны, отметил Минниханов.

Он отметил, что у республики огромный потенциал, создали Ассоциацию цифрового развития. «Не все наши коллеги осознают те задачи, которые по цифровизации стоят перед нами, — это не работа Хайруллина, это общая работа всех нас», — обратил внимание президент Татарстана.

Также на итоговой коллегии Минцифры РТ Минниханов раскритиковал работу суперсервисов и заявил, что в республике власти плохо работают по организации оказания государственных и муниципальных услуг.

