Следком заподозрил руководство «КамгэсЗЯБ» в сокрытии активов на 59 млн

В Татарстане возбуждено новое уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «КамгэсЗЯБ». Следком подозревает их в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)



По версии следствия, с декабря 2018 до января 2020 года при наличии просроченной задолженности по обязательным сборам на сумму более 59 млн рублей и инкассовых поручений, неустановленные руководители скрыли денежные средства «КамгэсЗЯБ», за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов на общую сумму более 126 млн рублей.

Ранее руководство той же челнинской компании заподозрили в злоупотреблении полномочиями в истории с кредитом на полмиллиарда, а после протеста прокурора директор ООО отменил свой приказ о сокращении 311 рабочих.