Татарстан стал одним из лидеров по росту числа выданных ипотек за 2020 год

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстан оказался одним из лидирующих регионов по темпам роста выдачи ипотечных кредитов в 2020 году. В республике этот показатель вырос на 31%.

Такие же проценты показали Чувашия и Югра, сообщают в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Темпы роста выше показал только Приморский край (33%).

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всего за 2020 год в России банки выдали 1,67 млн ипотечных кредитов. Это абсолютный рекорд по количеству, отметили в ОКБ. Рост показателя оценивается в 38%.

Ранее сообщалось, что по итогам года в России выдали ипотечных кредитов на рекордные 4,3 трлн рублей. По объему выданных средств Татарстан также оказался в числе лидеров.

