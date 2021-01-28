В Казани поймали двух злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД

В Казани сотрудники ГИБДД выявили двух злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказали «Реальному времени» в ОГИБДД УМВД России по Казани.

26 января был задержан 21-летний водитель, на счету которого 13 административных протоколов. Все нарушения ПДД выявлены и зафиксированы камерами на дорогах. Сотрудники ГИБДД направили информацию о задолженности в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

27 января был задержан 30-летний мужчина, накопивший пять протоколов. Теперь ему грозит либо оплата штрафов в двукратном размере, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Татарстане к ответственности привлекли более 40 тысяч любителей тонировки.

Ольга Плешкова