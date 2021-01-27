За 2020 год в Татарстане к ответственности привлекли более 40 тысяч любителей тонировки

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

По итогам 2020 года за нарушения требований к тонировке автомобиля в Татарстане к административной ответственности привлекли более 40 тысяч водителей, с начала 2021 года — более 3 тысяч, сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.



«Согласно п. 4.3 Приложения №8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, эксплуатация транспортного средства запрещается», — напомнили в ведомстве.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

За нарушение требований к светопропусканию автостекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В случае повторного правонарушения водитель привлекается по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Штраф за это составляет от 500 до 1000 рублей, также водителя могут арестовать на срок до 15 суток. В 2020 году за данное нарушение привлечены к ответственности 106 водителей.

Вчера в Казани прошел рейд по выявлению автомобилей с тонировкой. За время его проведения выявлены нарушения ПДД и составлены 157 административных материалов. В целом по Татарстану к ответственности за тонировку было привлечено более 300 водителей.