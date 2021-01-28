Татарстанцы отправили и получили более 6 млн почтовых отправлений за год

В 2020 году татарстанцы отправили более 6,7 млн почтовых отправлений. Это на 18 % больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Самая большая нагрузка пришлась на ноябрь-декабрь. В предновогодний сезон сотрудники татарстанской почты принимали и отправляли более 715 тыс. отправлений в месяц. В обычные месяцы в среднем поступало порядка 550 тыс. отправлений.



Фото: digital.tatarstan.ru

По сравнению с 2019 годом, жители республики начали чаще отправлять крупногабаритные почтовые отправления и посылки 1-го класса. Только количество крупногабаритных отправлений увеличилось в три раза. Также на 36% вырос спрос на EMS-доставку.

Чаще всего посылки из республики отправлялись в Москву, Санкт-Петербург, в Республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области.

В ноябре 2020 года Минцифры России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.



Татьяна Леухина