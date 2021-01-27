В России выявили 17 741 случай заражения коронавирусом — минимум с 29 октября

Фото: Максим Платонов

За сутки число заразившихся коронавирусом в России составило 17 741 — это минимум с 29 октября 2020 года. Всего в России выявили 3 774 672 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ. Прирост новых случаев составил 0,47%.

Выписали за сутки 27 922 россиянина, всего - 3 202 483 человека. Доля выздоровевших увеличилась до 84,8% от общего числа заразившихся.

Умерло 594 человека, с начала пандемии - 71 076 пациентов. Условная летальность заболевания остается на уровне 1,88%.